Euronews: российские покупатели уходят с рынка испанской недвижимости

Ранее клиенты из России были достаточно активны на рынке испанской недвижимости, особенно в прибрежных районах Валенсии, Андалусии и Каталонии. В 2021 году они приобрели здесь 1280 объектов недвижимости. Отчасти этот спрос позволял продавцам диктовать свою ценовую политику.

Но теперь всё изменилось, сообщает Euronews. Россияне больше склонны избавляться от недвижимости в Испании. «Некоторые из наших клиентов просят нас продать их недвижимость, потому что у них серьезные проблемы с оплатой», — сказал Дэвид Янссен, директор агентства недвижимости Barnamar в Салоу, Таррагона.