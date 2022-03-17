Испанская нефтехимическая корпорация Cepsa перестала закупать российское сырье

"Cepsa прекратила покупать российскую нефть, природный газ и нефтепродукты в день начала войны, и компания не ожидает, что эта позиция изменится в ближайшем будущем. Cepsa традиционно имела очень ограниченную деловую активность в России и в настоящее время прекратила продажу продукции в этой стране", - говорится в сообщении компании. Его цитирует РИА Новости.

Также Cepsa сообщила, что помогает мирным жителям Украины, сотрудничая с рядом организаций, в том числе Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.