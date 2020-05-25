В расписании Vueling и Iberia появились рейсы в Москву и Петербург с 1 июля

В расписании европейских авиакомпаний начали появляться рейсы в Россию. Так, у испанских Vueling и Iberia появились рейсы в Москву и Петербург с 1 июля.
По оценке экспертов, с которыми пообщался «Вестник АТОР», появление в графике полетов иностранных перевозчиков рейсов в города России не дает гарантии на 100% выполнение расписания, так как сроки открытия границ РФ по-прежнему неизвестны. «Скорее всего, зарубежные авиакомпании при формировании своего расписания исходят из открытия границ своих государств. Возможно, какие-то предварительные консультации с авиавластями России у перевозчиков и были, но пока нет сроков открытия границ РФ говорить о том, что рейс в Испанию или Грецию состоится, преждевременно», - говорит один из источников в авиаотрасли.
В минувшую субботу власти Испании заявили о планах разрешить въезд иностранным туристам с июля. Впрочем, из каких именно стран Испания будет готова принимать туристов, глава кабмина Педро Санчес не уточнил. Судя по тому, что Exceltur, Испанская Федерация профессионалов туризма, призвала правительство проработать безопасные туристические коридоры со странами ЕС, о неевропейских путешественниках пока речь не идет, предполагает АТОР.
Однако в расписании Vueling и Iberia с 1 июля появились рейсы в Москву и Санкт-Петербург. У «Аэрофлота» старт полётных программ на испанских направлениях (Барселона (от 19 тыс. рублей), Аликанте (от 25 тыс.), Майорка (от 24 тыс.) Тенерифе (от 48 тыс.) запланирован с августа.
Темы: Русская Испания Мадрид Барселона Туризм