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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » У главы СБУ Ивана Баканова нашли строительный бизнес в Каталонии

          У главы СБУ Ивана Баканова нашли строительный бизнес в Каталонии

          14:11 23.05.2020

          Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов является руководителем испанской фирмы. Об этом сообщает портал strana.ua со ссылкой на телепрограмму «Схемы». Отмечается, что компания специализируется на строительстве и операциях с недвижимостью, а ее уставный капитал составляет 3000 евро. Однако в СБУ говорят, что фирма не работает с прошлого года.

          По данным выписки выписки из реестра юридических лиц Испании, компания "Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada" зарегистрирована в провинции Жирона (Каталония). С 2015 и до сих пор Баканов занимает в ней должность administrador único - "единоличный администратор, лицо уполномочено на все действия от имени фирмы". Это означает, что именно на украинского председателя СБУ возложены все права и обязанности, связанные с компанией.

          Издание напоминает, что, согласно антикоррупционному законодательству Украины, государственные служащие не могут занимать руководящие должности в частных структурах. Об этом свидетельствует 25 статья Закона Украины "О предотвращении коррупции", которая запрещает государственным служащим "входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли".

          По данным "Схем", основателем испанской фирмы является кипрская компания Davegra LTD. Последней владеет Андрей Яковлев - автор "Студии Квартал-95", руководителем которой ранее был президент Владимир Зеленский.

          По данным программы, в реестре провинции Жирона расследователям подтвердили, что такая компания существует, однако "Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada" не подавала годовые финансовые отчеты в течение трех лет, поэтому попала в список нарушителей, и у нее забрали идентификационный номер.

          Сам Баканов отказался от отдельного интервью. Однако в СБУ говорят, что он соблюдает требования закона и не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность. Никаких подтверждений о том, что Баканов больше не является руководителем компании, в СБУ не предоставили.

          "Всем известный факт, что задолго до назначения на должность председателя СБУ, Иван Баканов успешно занимался бизнесом... Компания" NUEVA TIERRA VERDE SOCIEDAD LIMITADA "официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц", - сказали в СБУ.

          Темы: Русская Испания Бизнес
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