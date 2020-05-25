Мишустин попросил россиян не планировать отдых за границей

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил россиян не спешить планировать зарубежные поездки. По его словам, нужно исключить риск распространения коронавируса и провести отпуск в России. Этим летом отдыхающих смогут принять российские курорты.
Как сообщает «Коммерсант», глава правительства отметил, что для многих стран доходы от туризма составляют существенную часть экономики и они уже начали объявлять о смягчении ограничений и открытии курортного сезона летом. Однако Всемирная организация здравоохранения еще не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки.
«Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.— Я прошу наших граждан не торопиться. Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекции достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж».
Как сообщалось ранее, Испания готова принять иностранных туристов уже в июле.Темы: Русская Испания Туризм