В посольстве РФ в Испании надеются на скорое признание российской вакцины

Последние новости Испании на русском языке
В посольстве Испании в России выразили надежду на скорое признание вакцины от коронавируса «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
«Испания очень ценит российских туристов и их интерес, поэтому посольство Испании выражает надежду, что процедура признания вакцины «Спутник V» вышеназванными организациями (ВОЗ и ЕМА. — Ред.) будет завершена в ближайшее время и что, как только это произойдет, российские туристы, привитые данной вакциной, смогут путешествовать в Испанию без каких-либо ограничений», — рассказали «Известиям» 4 февраля в посольстве.
Желательно, чтобы переговоры между российскими властями и данными организациями принесли плоды до начала туристического сезона, отметили в диппредставительстве.
Ранее в этот день в минтуризма Испании сообщили, что граждане России, как и других третьих стран, считающихся в ЕС подверженными риску, могут въезжать в Испанию с 1 февраля со справкой о прохождении вакцинации от коронавируса препаратом, одобренным EMA или ВОЗ.