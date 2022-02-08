Закрыто дело о подкупе испанских судей российским криминальным авторитетом

Испанский следственный суд за недостатком улик закрыл дело о том, что осужденный в России криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) мог подкупить испанский суд для смягчения наказания, сообщает газета Razón со ссылкой на источники.

В октябре прошлого года испанская газета Confindencial сообщила, что следственный суд №1 Барселоны в ходе расследования незаконного финансирования каталонского движения за независимость ("дело Волох") нашел свидетельства, что Шакро Молодой мог подкупить суд. Барселонский судья Хоакин Агирре изучил переписку, предоставленную Гражданской гвардией, между Жозепом Луисом Алайя, правой рукой экс-главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона (Алай подозревается в незаконном присвоении государственных средств), и адвоката Пучдемона Гонсало Бойе. В ней всплывают имена Калашова и лидера криминального мира Василия Христофорова, писало издание. В переписке, которая относится к августу 2020 года, Бойе сообщает Алайю, что Калашов, арестованный в ОАЭ в 2006 году и выданный Испании, где его обвиняли в отмывании денег, через своего адвоката Хавьера Гомеса де Лианьо за взятку добился снижения срока наказания. Лианьо заявил тогда изданию, что никакие незаконные действия в интересах клиента он не совершал, и назвал утверждения Гонсало Бойе "ложными обвинениями".

Этот отдельный эпизод в рамках расследования "дела Волох" был передан из следственного суда Барселоны в Мадрид. В результате еще в ноябре прошлого года следственный суд №45 Мадрида закрыл дело через пять дней после получения документов, сообщает Razón, "поскольку не было никаких доказательств, которые бы позволили провести расследование событий", пояснили источники.

В июне 2005 году спецслужбы Испании провели операцию "Оса", в результате которой были задержаны несколько десятков человек, принадлежащих к так называемой "русской мафии". Всего были задержаны около 30 человек в Барселоне, Аликанте и Малаге. Калашову удалось скрыться, его задержали в мае 2006 года в ОАЭ и экстрадировали в Испанию. В 2010 году суд в Мадриде приговорил Калашова к 7,5 годам тюремного заключения и 20 миллионам евро штрафа, позже срок был увеличен до девяти лет заключения.

В 2014 году Шакро Молодой вернулся в Россию, где в 2018 году был приговорен почти к 10 годам заключения по делу о вымогательстве. Помимо России выдачи Калашова требовала Грузия, где суд в 2006 году заочно приговорил уроженца Тбилиси к 18 годам тюрьмы за убийство.

Источник: РИА Новости