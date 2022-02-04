Может ли российский турист сейчас попасть в Испанию?

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Россияне сейчас могут въезжать на территорию Испании на тех же условиях, что и граждане других третьих стран, который в Евросоюзе считаются «подверженными риску». То есть со справкой о прохождении полной вакцинации одним из препаратов, одобренных EMA или ВОЗ.
Как рассказали «Известиям» в Минтуризма Испании, «с 1 февраля сертификаты о прививках, выданные компетентными органами страны через 14 дней после прохождения лицом полного курса первичной вакцинации, будут приниматься в качестве действительных при условии, что прошло не более 270 дней с даты введения последней дозы», — заявили «Известиям» в ведомстве.
Там также отметили, что сертификат о вакцинации, выданный компетентным органом страны происхождения, должен отражать данные и о бустерной дозе.
«Сертификаты о вакцинации препаратами, не одобренными ВОЗ или ЕС, также принимаются, но последняя бустерная доза должна быть сделана одобренным в ЕС препаратом», — заявили «Известиям» в минтуризма Испании.