В посольстве прокомментировали сообщения о российском следе в каталонском сепаратистском кризисе

Посольство России в Мадриде в шуточной форме прокомментировало утверждения ряда испанских СМИ о том, что судья выявил "российский след" в деле о каталонском сепаратистском кризисе.
Об этом говорится в публикации, сделанной в среду в Twitter российского диппредставительства, передает ТАСС. "Внимание: появившаяся в испанских СМИ информация о прибытии в Каталонию 10 тыс. российских солдат является неполной, - говорится в публикации, сделанной на испанском языке. - К числу солдат нужно добавить два нуля, и самое поразительное из всего этого заговора: войска должны быть переброшены на самолетах "Муха" и "Чато", собранных в Каталонии во время гражданской войны и спрятанных в безопасном месте <...> до получения через эти публикации зашифрованного приказа действовать".
Ранее ряд местных СМИ выступили с утверждением, что в разгар сепаратистского кризиса в 2017 году некая группа россиян якобы предлагала экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону направить в регион 10 тыс. солдат. Пресса ссылается на судью Барселоны, который расследует выделение госсредств на сепаратистский процесс. Судья основывает свои утверждения на записи разговоров 2018 года с участием каталонского политика Виктора Террадельаса с двумя сторонниками независимости региона.Темы: Русская Испания