Собянин посмеялся над комендантским часом в Европе

Мэр Москвы Сергей Собянин не понимает, зачем в качестве меры по борьбе с коронавирусом в зарубежных городах используется комендантский час. В эфире телеканала «Россия 24» он ответил на просьбу ведущего прокомментировать меры против COVID-19, которые принимаются в других странах, в частности, комендантский час в городах Европы.
Он сказал: «Мне забавно видеть, когда вводят комендантский час с 23.00 до 6 утра. Я не очень понимаю, что там такое происходит ночью в этих городах, если надо вводить комендантский час. То есть днём можно передвигаться и заражать друг друга, а ночью комендантский час». Его цитирует РИА Новости.
В Испании действует режим повышенной готовности, который предполагает комендантский час с 23:00 до 6:00 по всей стране, кроме Канарских островов. Регионы могут самостоятельно сдвигать этот график на час в любую сторону. Считается, что комендантский час затормозит распространение коронавируса, так как исключит бурную ночную жизнь, «ботельоны» (распитие алкогольных напитков большими компаниями), вечеринки и т.д.Темы: Русская Испания