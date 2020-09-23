В посольстве прокомментировали ситуацию с россиянкой, у которой отбирают ребёнка в Испании

Российское посольство прокомментировало информацию о том, что у россиянки хотят отобрать новорожденного ребёнка в Испании.
«Отвечая на просьбу российских СМИ прокомментировать ситуацию с гражданкой России Т.Сафоновой, по словам которой испанские органы «отбирают» её новорождённого ребёнка, сообщаем, что вопрос находится на контроле консульского отдела посольства с момента получения 22 сентября с.г. электронного письма от заявительницы с просьбой оказать содействие в разрешении проблемы», - сообщили в посольстве.
Сафонова была вне очереди приглашена на приём в консульский отдел, во время которого её новорождённому сыну было оформлено российское гражданство и выдан загранпаспорт, уточнили в посольстве. Ей также было предложено обратиться за помощью к адвокатам, список которых указан на сайте диппредставительства.
«Одновременно ведётся работа с органами опеки Испании, которые представили документальные обоснования своих действий, детали которых мы не можем раскрывать, руководствуясь положениями закона Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Продолжаем следить за ситуацией и оказывать россиянке всю необходимую помощь в рамках своей компетенции», - отметили в посольстве.
Ранее издание 74.RU рассказало историю уроженки Челябинской области Татьяны Сафоновой, у которой в Хаэне отобрали новорожденного сына.Темы: Русская Испания Общество