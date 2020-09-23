Посольство в Испании разбирается в ситуации с задержанием россиян с наркотиками

Посольство РФ в Мадриде прокомментировало новости о задержании россиян, подозреваемых в контрабанде наркотиков.
«Посольство в курсе ситуации с задержанием испанскими компетентными органами группы лиц, среди которых двое россиян, по делу, связанному с наркотиками. Официальный представитель МВД России получил соответсвующее уведомление на этот счёт. Держим вопрос на контроле и проясняем необходимые детали», - говорится в сообщении дипломатического представительства.
Ранее стало известно, что Национальная полиция Испании изъяла 35 тонн гашиша в ходе крупной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Были задержаны россияне и болгары.Темы: Русская Испания