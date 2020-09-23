Житель Москвы организовал контрабанду психотропных веществ из Барселоны

Около двух тысяч таблеток, содержащих психотропное вещество алпразолам, обнаружили сотрудники Московской таможни в нескольких международных почтовых отправлениях из Испании.
Как сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы, контрабандный канал поставок из Барселоны организовал житель города Москвы. Препараты он заказывал на имена знакомых и просил их за денежное вознаграждение в 10 тыс. рублей забирать посылки в почтовом отделении. Своим помощникам он сообщал, что в посылках пересылаются жевательные резинки и детский конструктор.
Полученные психотропные препараты распространялись по Москве и Московской области путем закладок, а также пересылались в другие регионы России.
Оперативники Московской таможни задержали злоумышленников в момент получения двух посылок с таблетками в одном из почтовых отделений столицы. В отношении организатора контрабандного канала и его соучастников возбуждены уголовные дела.Темы: Русская Испания Барселона