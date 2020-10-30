В МИД предположили, как появились слухи о российском следе в каталонском деле

На брифинге 29 октября Захаровой был задан вопрос: «Вчера появилась информация о «вмешательстве» России в испано-каталонские отношения. В расследовании испанской стороны говорится, что Кремль подозревается в дезинформации и дестабилизации обстановки. Более того, был перехвачен телефонный разговор, в котором говорится, что представитель с российской стороны предлагал каталонскому президенту 10 тыс. солдат и полную оплату долга. Сейчас это дело рассматривается в суде. Как бы Вы могли прокомментировать эти заявления?»

«Нам поступали аналогичные вопросы и от других СМИ, в том числе и от испанского телеканала «TVE». Обратили внимание на обнародованные накануне рядом испанских СМИ публикации со ссылкой на одного из испанских следователей, который участвует в судебном разбирательстве по событиям, связанным с проведением т.н. каталонского «референдума» 2017 г. В этих материалах говорится о якобы имеющихся свидетельствах вмешательства России в данный процесс на стороне сепаратистских сил», - рассказала Захарова.

По её словам, «речь идет о зашкаливающих в своей абсурдности обвинениях в адрес «некой группы российских граждан», которые были якобы готовы в 2017 г. предоставить Каталонии финансовую и даже военную помощь в случае объявления этим испанским Автономным сообществом независимости от Испании».

«Такие заявления строятся исключительно на показаниях, проходящих по делу представителей сепаратистских сил. Как мы понимаем, эти лица готовы идти на любые, даже самые невероятные и авантюрные декларации с исключительно одной целью – каким угодно способом интернационализировать процесс и как можно сильнее привлечь внимание мировой общественности к своему противостоянию с испанским государством. Расчет понятен. Вероятно, упоминание нашей страны в данном контексте как нельзя лучше ложится на почву раздуваемой на Западе в последние годы антироссийской пропаганды и должен выглядеть правдоподобным», - заявила она.

«Воспринимаем это спокойно. Удивляет и вызывает недоумение другое – готовность отдельных испанских СМИ верить в подобные фейки и на полном серьезе воспринимать и тиражировать заведомо ложные и бездоказательные, проходящие по классу «желтой прессы» обвинения в адрес России, пренебрегая объективными фактами. Ни к чему, кроме ущерба российско-испанским отношениям, подобные действия не ведут», - отметила представитель МИД.

«Также хотела бы обратить Ваше внимание на те заявления, которые делала российская сторона, в том числе по линии МИД России, в те годы, когда происходили эти события. Это официальная позиция Российской Федерации, которая не только была заявлена, но и реализовывалась», - добавила Захарова.

Источник: МИД РФ