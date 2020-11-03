Карантин в Европе обрушит спрос на российский газ

Крупнейшие европейские страны возвращают карантинные меры, что грозит второй раз за год обрушить спрос на основном рынке «Газпрома».
Как пишет «Коммерсант», компания в последние месяцы только начала оправляться от непосредственных последствий пандемии и вывела экспорт газа на уровень, близкий к темпам 2019 года. По мнению аналитиков, если карантин не примет жесткий характер и не затронет промышленные предприятия, «Газпром» еще может выполнить годовой план по экспорту 170 млрд кубометров. Но локдауны ставят под вопрос глобальное восстановление европейского газового рынка, который может не выйти из состояния затоваривания и в 2021 году.
Спотовые цены на газ в Европе, которые 26 октября превышали $180 за 1 тыс. кубометров на нидерландском хабе TTF, упали к 1 ноября на 13,5%.
Пока неясно, насколько длительными и жесткими окажутся новые ограничения. В марте—апреле, когда Европа почти повсеместно остановила свою экономику из-за пандемии, сокращение потребления газа превышало 10%, в основном за счет снижения потребления электроэнергии и, соответственно, загрузки газовых ТЭС. При этом предложение газа, прежде всего со стороны поставщиков СПГ, только увеличивалось, из-за чего спотовые цены в Европе к маю упали уверенно ниже отметки $70 за 1 тыс. кубометров. С тех пор предложение СПГ снизилось, поскольку американские производители не могли обеспечить рентабельные поставки по таким низким ценам, что позволило котировкам восстановиться.Темы: Русская Испания Бизнес В мире