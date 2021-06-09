В Мадриде установили бюст Юрия Гагарина

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Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда и посол РФ в Испании Юрий Корчагин открыли в испанского столице памятник космонавту Юрию Гагарину. Об этом говорится в сообщении посольства России. Бюст Гагарина установлен в мадридском планетарии в честь 60-летия первого полёта человека в космос.
На церемонии открытия мэр отметил, что Гагарин «сделал больше для снижения накала холодной войны, чем кто бы то ни было». «Он навсегда останется в памяти всего человечества», - цитирует его слова РИА Новости.
В свою очередь российский посол заявил, что, хотя Гагарин и был русским, «наша страна не монополизирует его подвиг, его подвиг принадлежит всему человечеству».