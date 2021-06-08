Испания по-прежнему закрыта для массового туризма из России

Последние новости Испании на русском языке
Испания 7 июня открылась для иностранных туристов, которые привились вакцинами, одобренными в ЕС. Но российского «Спутника» в этом списке нет, а значит, для туристов из РФ Испания по-прежнему закрыта.
Как ранее сообщала Noticia.ru, наравне с вакцинами производства Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств, Испанию смогут посещать и туристы, привитые китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac-Coronavac. Турист, желающий посетить Испанию, предварительно должен предоставить подтверждение о прохождении полного цикла вакцинации как минимум за 14 дней до въезда в страну. Для этого необходимо заполнить анкету в интернете через специальное приложение, которое сгенерирует QR-код, его турист должен предоставить как перед отправлением в Испанию, так и при прохождении паспортного контроля. Туристы, выполнившие все эти условия, смогут свободно перемещаться по Испании.
Между тем в Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточняют, что вакцинированные «Спутником V» и другими российскими вакцинными препаратами туристы не могут въезжать в Испанию с туристическими целями. При этом в Москве и ещё четырёх городах России возобновили выдачу испанских виз категории С (краткосрочные). Но всех заявителей предупреждают, что поехать в Испанию с туристическими целями пока нельзя из-за действующих ограничений на въезд граждан третьих стран в связи с пандемией COVID-19.
По состоянию на 7 июня Россия не восстановила прямое авиасообщение с Испанией. В страну выполняются грузопассажирские рейсы, посадка на которые возможна лишь для отдельных категорий граждан (не туристов).