Испанца судят за убийство и расчленение русской девушки

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В Испании судят мужчину, который убил и расчленил 22-летнюю Дарью — русскую девушку, которую удочерила испанская пара.
Как ранее сообщала Noticia.ru, Дарья встречалась с официантом Мануэлем несколько лет. Он был вдвое старше, чем она. В 2019 году, предположительно, во время какого-то конфликта, Мануэль убил Дарью. А затем расчленил её и спрятал останки в холодильник, где они пролежали год. Всё это время убийца продолжал работать официантом.
Через год приемные родители Дарьи забили тревогу, полиция пришла к Мануэлю с обыском и нашла останки Дарьи.
Сейчас, наконец, после долгого расследования, Мануэль оказался на скамье подсудимых. Ему грозит 20 лет тюрьмы. На судебных заседаниях Мануэль смотрит в пол и избегает видеокамер.