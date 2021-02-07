В Испании зверски убили россиянина

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На острове Тенерифе расследуют жестокое убийство россиянина, сообщает издание El Dia со ссылкой на правоохранительные органы.
Труп с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили вечером 6 февраля в районе города Коста-Адехе, в урбанизации Торвискас-Альто, где расположены виллы. Как уточняет другое издание, Diario de Avisos, по предварительной версии, мужчина мог быть убит в ходе семейного конфликта утром в субботу в одном из домов Коста-Адехе.
По информации испанских СМИ, пара находилась в разводе. Мужчина жил на два дома — в России и на юге Тенерифе.
Ведётся расследование.