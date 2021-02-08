Авиакомпании AZUR air и Royal Flight готовят чартеры в Испанию

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Ещё две компании готовятся к пассажирским авиаперевозкам между Россией и Испанией.
Речь идёт о чартерных рейсах авиакомпаний AZUR air и Royal Flight. На двоих они получили 22 допуска на рейсы в Испанию. «Причем Royal Flight запросил еще и зимние Канары», - утончили в АТОР.
В основном AZUR air и Royal Flight намерены летать из Москвы и регионов в Барселону и на Майорку.
Ранее эксперты не исключили, что Испания может открыть прямые рейсы для российских туристов.