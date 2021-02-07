Российская сеть жёстких дискаунтеров выходит на рынок Испании

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Российская группа компаний Svetofor собирается открыть в Испании около сотни магазинов Mere в формате «жёсткий дискаунтер». Это супердешёвые магазины, где за счёт экономии на комфорте покупателей удаётся держать очень низкие цены на продукты и хозтовары.
Как рассказал агентству EFE представитель Mere Андрей Мурзов, первый магазин планируется открыть в мае. В приоритете Мадрид, Мурсия, Валенсия, Каталония и часть Андалусии.
В среднем цены на продукты в Mere будут на 10-20% ниже, чем в обычных супермаркетах. Как правило, товары продают прямо из поддонов и коробок. По словам Мурзова, бизнес-модель очень похожа на ту, которую когда-то использовали сети Lidl и Aldi. «Наш девиз - предлагать лучшую цену каждый день, и для этого у нас есть бизнес-концепция, которая подразумевает экономию на эксплуатационных расходах, начиная с аренды, дизайна помещения и персонала», - отметил он.