В Испании пересчитали иностранцев

Последние новости Испании на русском языке
Национальный институт статистики обновил данные по численности населения Испании. В стране проживают 47 475 420 человек. Это исторический максимум.
Среди жителей Испании почти 12% (или 5 542 932 человека) — иностранцы.
Средний возраст жителя Испании — 44 года. А иностранца — 37 лет. При этом живущие в Испании британцы и немцы — в основном люди в возрасте (старше 50 лет). А вот марокканцы и пакистанцы — молодёжь.
Резко выросло число украинцев, теперь они входят в топ-10 диаспор в Испании.