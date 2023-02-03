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Новости Испании » Новости » Русская Испания » В Барселоне выступит пианист Фёдор Бирючев в дуэте с виолончелисткой Марией Коль

В Барселоне выступит пианист Фёдор Бирючев в дуэте с виолончелисткой Марией Коль

12:50 03.02.2023

22 февраля в Королевской академии изящных искусств Сант-Жорди композитор и пианист Фёдор Бирючев представит свой четвертый альбом «Старые фотографии» в дуэте с каталонской виолончелисткой Марией Коль. 

В этом альбоме композитор, соединяя традицию и современный сочинительский подход, переосмысливает наследие славянской фортепианной школы XIX века и творчество европейских композиторов-романтиков. Каждая композиция в альбоме – своего рода фотография, снимок давно ушедших мгновений времени, слепок судеб и попытка увидеть и отобразить портреты двух эпох в истории и культуре Украины и России. Этот альбом – взгляд в прошлое для того, чтобы осмыслить и обрести своё потерянное настоящее.

«После смерти дедушки, скульптора и Заслуженного художника РСФСР Виталия Семёновича Зайкова в марте 2020 года, разбирая во время карантина его архивы в мастерской в Крыму, я наткнулся на коллекцию старых фотографий и неизвестных мне рисунков, выполненных им. Я отобрал несколько снимков и графических работ моего дедушки, которые глубоко поразили меня, и постарался услышать то, о чём могли бы рассказать люди на этих снимках, люди, которых уже давно с нами нет. Так и начал зарождаться этот альбом.

На этих старых рисунках и фотографиях: строители Магнитки, добрые лица тружеников-рабочих с Украины, болгарские сталевары; дедушкин дядя, полный кавалер Ордена славы, дошедший до Берлина в составе дивизии, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом; доярки на Волге; штурм Зимнего дворца, в котором принимал участие дедушкин отец, мой прадед, отобранные большевиками деревни на Урале, военные перед началом Второй мировой войны; балы, предчувствие рождества в последний год перед крахом Российской империи, концерты в пост-блокадном Ленинграде; свобода украинских степей, татары у мечети Ханского дворца в Бахчисарае; улыбка Неру при виде своего памятника, сделанного моим дедушкой; признания в любви, клятвы родине, дети в лодке на безбрежной глади Черного моря, благостное молчание скульптур Академии художеств», говорит Фёдор Бирючев.

Фёдор Бирючев — пианист и композитор, выпускник магистратуры Консерватории Лисеу по классу прикладной композиции и стипендиат фонда Conservatori Liceu. Сфера интересов композитора чрезвычайно широка: от сольных фортепианных композиций до сотрудничества с оркестрами, от произведений с украинским поэтом Евгением Соей до экспериментов с подготовленным фортепиано и электроникой, от киномузыки и оперных проектов до композиций с этническими музыкантами из разных стран мира.

В ходе нескольких концертных туров с более чем 150 концертами в Европе, Азии и Северной Америке композитор представил публике свои три альбома. Музыка Фёдора Бирючева звучала в таких странах, как: Франция, Испания, Германия, Украина, Финляндия, Португалия, Италия, Нидерланды, Россия, Индия, Таиланд и Мексика. 

В 2017-2018 годах Фёдор Бирючев выступил в роли саунд-продюсера и композитора первой в мире классической оперы в иммерсивном формате «Пиковая дама», где сотрудничал с солистами Большого Театра. Этот проект получил Национальную оперную премию «Онегин». В 2018 году Фёдор работал с оркестром «Северная симфониетта» под управлением итальянского дирижера Фабио Мастранджело. В 2019 году композитор принял участие в фестивале «Piano Day» в Париже и Амстердаме. В 2020 году в сотрудничестве с украинским поэтом Евгением Соя был издан третий альбом «Let me be frank». В 2022 году Фёдор написал музыку к трем короткометражным фильмам, один из которых был включен в официальный отбор List-Off Filmmaker Sessions Pinewood Studios 2022 в Великобритании. В этом же году Фёдор написал музыку к документальному спектаклю о Марлен Дитрих «Скажи, что ты меня любишь» в постановке режиссёрок Валентины Вамбольт и Анастасии Христовой, который был представлен в Испании и Эстонии. Весной этого же года оркестровые работы Фёдора Бирючева были исполнены и записаны оркестром Консерватории Лисеу.

Мария Коль Торра — выпускница Королевской Гаагской Консерватории по классу виолончели, быстро завоёвывающая репутацию экстраординарной исполнительницы на международной академической сцене. В 2020 году Мария была удостоена награды Густава Малера, а в 2022 году открывала музыкальный сезон исполнением Концерта си минор Антонина Дворжака совместно с Desert Philharmonic Orchestra под руководством дирижера Nathanael Espinoza в Мексике. 

Мария выступала на различных международных сценах, таких как New World Center в Майами (США), Concertgebouw Amsterdam (Нидерланды), Musiikkitalo Helsinki (Финляндия). Её также приглашали участвовать в таких фестивалях, как Cellofest Helsinki (Финляндия), The Aurora Music Festival (Швеция), The Hague Chamber Music festival (Нидерланды), Academia Internacional de Música de Solsona (Испания), The Miami Music Festival (США), Music With Masters (Италия), Allegro Vivo (Австрия) и Esperus Art Fund (Франция).

Билеты доступны по ссылке.

 

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