МИД: Испания и Италия сохранили лояльность к россиянам

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Все сохранившиеся генеральные консульства в Петербурге продолжают выдавать шенгенские визы, сообщил на пресс-конференции в "Интерфаксе" представитель МИД РФ в северной столице Владимир Запевалов.
"Италия и Испания - самые лояльные по отношению к российским гражданам. Испания достаточно спокойно относится к посещению россиян, которые покупают там недвижимость и ездят туда отдыхать", - сказал Запевалов.
В целом, по его словам, работа с генеральными консулами Евросоюза не прекратилась.
"Мы просто ограничили общение с ними путем официальных мероприятий, а рабочие контакты продолжаются. Мы встречаемся, переписываемся и работаем", - сказал представитель МИД.
Он сообщил, что ситуация с шенгенскими визами осложнилась, но получить их петербуржцам можно при соблюдении ряда условий.
"Все генеральные консульства, которые у нас остались, не информировали о том, что они визы не выдают. Все выдают визы. Есть определенные требования к получателям виз", - отметил Запевалов.