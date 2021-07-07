В Черное море вошел испанский военный корабль

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Корабль ВМС Испании вошел в Черное море, силы Черноморского флота приступили к слежению, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля "Райо" ВМС Испании, зашедшего 7 июля 2021 года в акваторию Черного моря, для участия в многонациональном учении ВС стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze-2021", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
Учения Sea Breeze-2021 проходят с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе, в них задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.