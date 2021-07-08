Пандемия повлияла на интерес россиян к испанской недвижимости 

Испания все еще входит в топ-3 по популярности у российских покупателей зарубежной недвижимости, но спрос несколько снизился.

По данным аналитического центра Prian.ru, за первую половину 2021 года интерес россиян к недвижимости Испании снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. А в прошлом году он сократился на 9% относительно 2019-го. Еще годом ранее снижение было на уровне 12%.

Сформировавшуюся тенденцию снижения спроса на недвижимость со стороны иностранцев подтверждает также официальная статистика страны. Согласно последним данным Ассоциации земельных регистраторов Испании, в первом квартале иностранцам был продан 12 561 объект, что на 17,8% меньше, чем в первом квартале 2020 года. Это на 2 722 меньше проданной недвижимости и минимум 400 тысяч евро потерянных инвестиций.

Сильнее всего спрос упал со стороны покупателей из Китая, которые в большей своей массе приобретают недвижимость с целью получения «Золотой визы».

Число сделок с инвесторами из России сократилось на 32,5%. Главная причина – закрытие границ, тем более, что в начале 2020 года граждане России могли приехать в Испанию. Сейчас же на спрос влияет неопределенность, связанная с отсутствием внятной информации по перелетам и неодобрением (по состоянию на начало июля европейскими регуляторами российских вакцин). Свою роль играет и нежелание большой части покупателей – согласно опросу Prian.ru – 80% – приобретать объект удаленно.

Не исключено, если бы не пандемия, спрос в первом квартале был бы если не выше, то сопоставим с интересом годичной давности. Но, если принять во внимание динамику падения интереса – как гарантии будущих продаж – можно прогнозировать дальнейшее снижение числа сделок с покупателями из России. По всей видимости, многие из тех, кто хотел купить себе недорогую недвижимость у моря и в принципе жильё в Испании, – сделали это.

Напомним, первый всплеск интереса к испанским квадратным метрам со стороны россиян был после кризиса 2008. Тогда цены на испанские квартиры и виллы рухнули на 30–50% и число предложений «до 100 тысяч евро» выросло. Пока рынок Испании «приходил в себя», иностранцы, в том числе россияне, воспользовались ситуацией. Спрос постепенно возрастал. И по итогам 2016 года, Испания стала направлением №1 в рейтинге Prian.ru наиболее популярных направлений у покупателей из России – и оставалось таковой до 2019.

Причиной спроса помимо цен, которые так и не достигли пиковых докризисных показателей, – впечатляющие темпы строительства, привлекательная ипотека (в среднем ставка 2,57% годовых). Плюс рынок стал более подготовленным к возможным кризисам, чем 13 лет назад. В частности, правительство ужесточило условия выдачи займов, тем самым, снизив ипотечные жилищные долги.

Кроме того, в Испании успешно работает программа «Золотая виза» – соответственно страна интересна иммигрантам. (К слову, с момента запуска программы в 2014 году более 6 тысяч иностранных инвесторов – основных заявителей получили ВНЖ Испании. Из них россияне – более полутора тысяч. Стране удалось привлечь около 4,5 млрд евро).

В 2019 году Испанию с первой строчки рейтинга впервые потеснила Турция. К слову, эта страна так высоко поднялась впервые за всю историю наблюдений (к слову, статистику мы ведем с 2012 года). Ажиотажный спрос к турецкой недвижимости (+87% за год) объясняется колебаниями местной валюты, которые сделали качественную курортную недвижимость доступной.

Цены на недвижимость в Испании

К апрелю 2021 года испанская недвижимость в среднем по стране подорожала на 2,3% за год, достигнув отметки 1 794 евро за кв. м.

По данным Prian.ru, в первые 6 месяцев 2021 года россияне чаще всего – более 80% запросов – интересовались объектами стоимостью до 300 тысяч евро. Это квартиры и дома у моря. Говорить о конкретном месте и площади не приходится, потому что спрос очень разнообразный и по регионам, и по типу жилья. Самая популярная провинция – Аликанте. Средний чек варьируется от 150 до 170 тысяч евро.

«Испанская недвижимость всегда занимала особое место в статистике спроса россиян», - отмечает главный редактор Prian.ru Филипп Березин. «С одной стороны, типичная европейская страна с классными курортами мирового уровня. С другой – место, где можно приобрести недвижимость по относительно невысоким ценам. Именно поэтому 3-4 года назад она стала самым популярным направлением у покупателей из России. Вместе с тем, в Испании как нигде есть отложенный спрос. В отличие от столь же популярной Турции, страна жестко закрыла свои границы, что сказалось в первую очередь на спросе тех, кто хотел покупать для себя. Одновременно даже в столь тяжелых условиях число сделок исчисляется сотнями. Нет сомнений, что после открытия границ отложенный спрос приведет к увеличению показателей», - уверен он.

Какими объектами интересовались покупатели испанской недвижимости?