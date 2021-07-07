Испанский суд снова открыл расследование в отношении российского миллиардера 

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Национальная судебная коллегия Испании решила возобновить расследование по делу о банкротстве испанской технологической компании Zed WorldWide в отношении бизнесмена Михаила Фридмана.
Как сообщили корреспонденту ТАСС во вторник в пресс-службе суда, юридическая инстанция отменила приостановку производства по делу, решение о которой принял судья Мануэль Гарсиа-Кастельон, поскольку не было обнаружено доказательств предполагаемой причастности Фридмана к банкротству компании. Тем не менее, как уточняется в новом постановлении суда, нельзя "исключать значимого вмешательства Михаила Фридмана" в банкротство Zed WorldWide.
В августе 2019 года Национальная судебная коллегия Испании решила вызвать Фридмана в суд, на чем настаивала прокуратура по делам коррупции. Как передавала газета PIAS, ведомство считало, что Фридман как акционер и кредитор испанского предприятия мог совершить действия, направленные на ухудшение финансового положения Zed WorldWide, чтобы затем приобрести компанию за €20 млн - по цене, которая являлась значительно ниже рыночной.
Как утверждала сторона обвинения, Фридман играл "основополагающую роль" в ситуации с поглощением Zed WorldWide, форсируя банкротство компании. Ранее он направил испанской прокуратуре документ, в котором отказался брать на себя какую-либо ответственность за решения, которые могли привести к финансовой несостоятельности Zed Worldwide.