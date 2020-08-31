В Барселоне открылся Дом Азербайджана

В Барселоне открылось неофициальное представительство Азербайджана. В его функции входит объединение живущих в Испании азербайджанцев, а также продвижение национальных ценностей и поддержка интересов республики за рубежом.
Дом Азербайджана открылся по инициативе "Общества азербайджанцев Барселоны" и при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой (Госкомдиаспора), сообщили Sputnik Азербайджан в госведомстве. Церемония открытия "Дома Азербайджана" прошла при участии живущих в Каталонии азербайджанцев, а также местных представителей иных национальных сообществ.
Присутствующим показали видеоотчет о пятилетней работе "Общества азербайджанцев Барселоны" и ходе строительства "Дома Азербайджана". На мероприятии выступили председатель Общества, глава Карим Каримов, член правления Общества Нармин Салаева, генеральный консул Грузии в Барселоне Кетеван Гоголашвили.
Ожидается, что новый "Дом Азербайджана" будет играть свою роль в мультикультурном имидже Барселоны, а также в объединении проживающих в этом городе и в Испании в целом азербайджанцев, продвижении национальных ценностей и исторических реалий.
В сообщении Госкомдиаспоры отмечается, что в настоящее время подобные представительства существуют в Германии, Италии, Польше, Венгрии, Турции, Эстонии и других странах.Темы: Русская Испания Барселона