Лукашенко уволил посла в Испании

Выступавший за пересчёт голосов на выборах президента белорусский посол в Испании Павел Пустовой освобождён от должности.
Пустовой лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Это предусмотрено указом №327, который президент Александр Лукашенко подписал 31 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Также на основании указа Павел Пустовой освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла республики Беларусь в королевстве Испания и по совместительству постоянного представителя республики Беларусь при Всемирной туристской организации.
Как отмечает ТАСС, ранее на своей странице в Facebook Пустовой выступил в пользу пересчета голосов, отданных на выборах президента республики.Темы: Русская Испания