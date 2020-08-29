Молдавия оставила Испанию в «красной зоне» стран со сложной эпидемической ситуацией

Молдавия снимет запрет на въезд в страну для граждан России и ряда других стран с 1 сентября. Испания остаётся в «красной зоне».
"Новые правила пересечения молдавской границы вступают в силу с 1 сентября. Запрет на въезд в Молдавию будет снят в том числе для граждан РФ", - заявила ТАСС пресс-секретарь пограничной полиции республики Раиса Новицки. В список стран, включенных Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии в "красную зону", в который не вошла Россия. Список стран так называемой красной зоны будет состоять из государств, прибытие из которых в Молдавию из-за сложной эпидемической ситуации запрещено.
В перечень вошли соседствующие с Молдавией Румыния и Украина, а также Армения, Израиль, Испания, Казахстан, Франция и ряд других. Список будет обновляться молдавскими эпидемиологами каждые 14 дней. Его будут публиковать в пятницу, а вступать в силу он будет с понедельника следующей недели. Для граждан Молдавии, возвращающихся в республику из стран "красной зоны", сохраняется необходимость отбыть 14-дневный карантин, уточнили в министерстве.Темы: Русская Испания В мире