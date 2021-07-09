В 2020 году испанское консульство в Москве обработало 55 тысяч заявок на визу

Несмотря на пандемию и закрытие границ, Россия сохранила за собой мировое первенство по количеству оформленных в 2020 году шенгенских виз. Согласно визовой статистике ЕС, в 2020 году граждане РФ подали в посольства и консульства стран Шенгенского соглашения почти 654 тыс. заявлений на получение виз. Из-за закрытия границ и приостановки визового процесса, в сравнении с 2019 годом количество российских заявок упало на 84%. В 2019-м россияне обращались за шенгом более 4,13 млн раз.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) выяснила, консульства каких европейских стран охотнее всего выдавали шенген. Россия остается международным лидером по количеству заявлений на шенген. Если в 2019 году около четверти всех заявок (24,3%) на получение шенгенской визы было подано в России, то в 2020 году этот показатель составил 22,3%. Также входящие в мировой ТОП-3 по количеству поданных заявок на шенген Турция и Китай имеют более скромные показатели: 229 тысяч и 207 тысяч соответственно.

Несмотря на 83-процентное сокращение числа заявлений на шенген, количество отказов в выдаче визы увеличилось во всем мире с 9,9% в 2019 году до 13,6% в 2020 году. Этот тренд отразился и на России: процент отказов в выдаче виз гражданам РФ вырос с 1,5% до 2,6%.

Любопытна статистика по странам и консульствам, в которые в минувшем году россияне чаще всего обращались за шенгенской визой. Пандемийный 2020 год не изменил докризисный расклад: по данным портала SchengenVisaInfo.com, консульство Финляндии в Санкт-Петербурге по-прежнему оставалось самым загруженным консульством стран Шенгенской зоны, обработав в минувшем году самое большое количество заявлений в мире.

В 2020 году финские дипломаты в Санкт-Петербурге рассмотрели более 97 тыс. заявлений: это в семь раз меньше, чем в 2019 году.

Второй по загруженности димписсией в России в 2020 году стало консульство Италии в Москве, куда было подано почти 85 тыс. визовых заявок. «Бронза» досталась консульству Франции в Москве (около 73,5 тыс. заявлений).

В ТОП-10 прошлого года по количеству обработанных заявок вошли московские консульства Испании (55,5 тыс.), Германии (48 тыс.), Греции (41 тыс.), Чехии (40 тыс.), Нидерландов (14,4 тыс), а также консульство Польши в Калининграде (почти 14 тыс.) и консульство Эстонии в Санкт-Петербурге (13,4 тыс.).