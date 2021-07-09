Для возвращающихся из-за границы россиян облегчили правила въезда

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С 7 июля возвращающиеся из-за границы россияне должны сдавать только один ПЦР-тест, а вакцинированные и переболевшие вообще освобождаются от тестов. Соответствующее постановление опубликовано на Официальном портале правовой информации.
Как следует из документа, с 7 июля 2021 года въезжающие из-за рубежа россияне должны будут в течение 3 календарных дней пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР, передает АТОР. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).
При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в течение последних 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение ПЦР-тестирования не требуется.
Сведения о проведенном исследовании методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации обязательно должны быть размещены на едином портале Госуслуг путем заполнения соответствующей формы.
Напомним, что в предыдущей редакции постановление содержит требование ко всем гражданам РФ, возвращающимся из-за рубежа, проходить двукратное ПЦР-тестирование на COVID-19 и в течение 5 календарных дней со дня прибытия размещать информацию о результатах анализов на портале Госуслуг. За несоблюдение этого требования предусмотрены штрафы.