В 2019 году испанское консульство в Москве обработало полмиллиона заявок на визу

Россия в 2019 году была мировым лидером по числу заявило на оформление шенгенской визы. Каждый пятый шенген был получен в РФ. Кроме того, россиянам редко отказывают в европейской визе.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Еврокомиссии, в прошлом году вырос процент заявителей, которым было отказано в визе. В общей сложности шенген не получил каждый десятый заявитель в мире (9,9%, + 0,3% к уровню 2018 года).

У россиян – один из самых лучших показателей среди третьих стран: всего 1,5% отказов. Также мало отказывают в шенгене гражданам Белоруссии, Ботсваны и Индонезии (менее 2,5%).

Больше всего отказов (до 40% случаев) у заявителей из Алжира, Коморских Островов, Ганы, Гвинеи, Нигерии и Сенегала.

В 2019 году странами Шенгенской зоны было выдано чуть более 15 млн виз, из которых 8,9 млн оказались многократными (59%). Показатели по РФ по мультивизам – одни из самых высоких. Почти 83% шенгенских виз, выданных нашим соотечественникам, являются многократными.

В общей сложности россиянам в 2019 году было оформлено 4 054 685 шенгенских виз. В визе было отказано менее 62 тыс. заявителей. Мультивизы получило более 3,35 млн граждан РФ.

Таким образом, на долю РФ приходится 26% от общего числа всех выданных в минувшем году шенгенских виз. Ожидаемо, что при таком количестве заявлений на визу именно в России находятся консульства европейских стран, которые выдают больше всего «пропусков в Европу». Так, в ТОП-5 по количеству оформленных виз вошли одно консульство в Санкт-Петербурге и 4 консульства в Москве.

Больше всего визовой работы у генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. За минувший год финская дипмиссия получила 644 858 запросов на визу (+19% к 2018 году).

На втором месте в мире и в РФ по числу обработанных заявлений – консульство Испании в Москве (546 511 заявок), на третьем – консульство Италии в Москве (518 540 заявлений).