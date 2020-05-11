Для россиян ужесточают правила попадания на вывозные рейсы

Авиакомпании, осуществляют так называемые вывозные рейсы застрявших за границей россиян, вводят новые правила. Теперь у желающих улететь домой будут при посадке проверять прописку. Об этом сообщает Минкомсвязь РФ.
"Авиакомпании ужесточают проверку фактического адреса проживания при посадке на борт. Перед выдачей посадочного талона сотрудники авиакомпаний будут строго проверять документы, подтверждающие проживание в регионе", - говорится в сообщении ведомства.
В качестве подтверждения фактического места проживания будут принимать оригиналы или фотографии прописки, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы, копии прописки родственников и документы, подтверждающие родство, а также расписки о том, что они готовы принять прибывающего в страну на карантин.
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