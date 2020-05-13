В Россию не пустили 20 тонн испанских апельсинов

В Брянской области таможня не пропустила 20 тонн апельсинов из Испании, которые везли в фурах под видом торфа.
«Брянскими таможенниками в месте нахождения стационарного контрольного пункта взвешивания «Красный Камень» (вблизи города Новозыбкова Брянской области) были остановлены две фуры, в которых вместо торфа везли более 20 тонн испанских апельсинов», - говорится в сообщении пресс-службы таможни.
По документам в фурах был торф, однако в ходе таможенного контроля в грузовых отсеках были обнаружены апельсины. Этикетки на ящиках указывали, что страна происхождения фруктов – Испания. Белорусские водители пояснили, что следовали из Витебска в Добруш, но заблудились и заехали в Брянскую область.
«Испания относится к тем странам, из которых ввоз определенных товаров на территорию России запрещен в рамках ответных мер на введение санкций, поэтому апельсины изъяты. Решается вопрос о привлечении перевозчиков - нарушителей к административной ответственности по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров) и уничтожении данной санкционной продукции», - пояснил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Владислав Барабанов.Темы: Русская Испания