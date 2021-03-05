У испанского консульства в Петербурге задержали двоих нацболов

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Двоих активистов незарегистрированной политической партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" задержали в пятницу в Петербурге.
"Задержали двоих активистов. В отношении них составили протоколы по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования - ИФ)", - сообщил "Интерфаксу" сопредседатель организации Андрей Дмитриев.
В соцсетях "Другой России Э.В. Лимонова" уточняется, что задержанные активисты партии Никита Челышев и Владислав Кочкин проводили у консульства Испании в Петербурге акцию в поддержку леворадикального рэпера Пабло Хаселя, во время которой развернули баннер и зажгли дымовую шашку.
Ранее Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, клип на которую был размещен в YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. Он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее 16 февраля Асель был задержан и помещен в тюрьму.
18 февраля стало известно, что суд в Испании подтвердил Аселю приговор к двум с половиной годам лишения свободы из-за событий 2017 года. Тогда рэпер якобы угрожал свидетелю по делу о возможной агрессии со стороны сотрудника городской гвардии Льейды.