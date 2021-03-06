Испанские истребители приблизились к российским самолётам над Чёрным морем

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Два испанских истребителя 4 марта были подняты для сопровождения боевых самолётов России, которые принимали участие в военных учениях над Чёрным морем.
«Истребители Eurofighter провели первый экстренный вылет над Черным морем, демонстрируя способность и готовность НАТО быстро реагировать на ситуации, возникающие вблизи воздушного пространства Североатлантического союза», - говорится в сообщении испанского аккаунта НАТО в Twitter.
«Во время боевого задания наши истребители Eurofighter зафиксировали два российских истребителя Су-30, которые летели без сигнала транспондера или плана полета, и не находились в контакте с гражданской авиадиспетчерской службой», - пояснил командир испанского отряда полковник Хосе Энрике Эрнандес в Румынии, где сейчас располагается испанская военная база. Его слова приводит издание 20minutos.
Между тем портал avia.pro сообщает, что истребители НАТО попытались сорвать учения ВКС России над водами Чёрного моря, подлетев к российским боевым самолётам на расстояние видимости и начав их преследование.