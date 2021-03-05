Испанский юрист собирается посадить жену футболиста Мамаева

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Юрист испанки Ирен Гарсии Морено, которую СМИ называют любовницей футболиста Павла Мамаева, собирается посадить его супругу за решётку.
Юрист Тереса Буэйес заявила изданию «Спорт-Экспресс», что Ирен планирует подавать в суд на Алану Мамаеву: «Мы начнем с иска в Испании. Будем защищать достоинство Ирен и начнем с иска в Испании. Алана сделала вещи, недопустимые в нашей стране. Алана угрожает Ирен смертью! Я собираюсь посадить Алану в тюрьму!»
Ранее Алана Мамаева заявила, что муж изменил ей на сборах «Ростова» в Испании. Она выложила в Instagram имя, паспорт и фото женщины, а также её переписку с футболистом.
Впрочем, в других интервью та же Тереса Буэйес признавалась, что максимум, что грозит Алане — запрет на въезд в Испанию.