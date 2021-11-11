Турфирму обязали выплатить 200 тысяч рублей за несостоявшийся отдых в Испании

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Жительница Саратова взыскала с компании "Регион Туризм" 200 тыс. руб. за несостоявшийся отдых в Испании.
Как сообщили в облсуде, поездка стоимостью 2 381 евро (128 евро за услуги агента "Ювента-Тур Балаково", остальное - оператору "Регион Туризм") не состоялась из-за введенных в стране коронавирусных ограничений, передает СаратовБизнесКонсалтинг. В феврале этого года оставшаяся дома горожанка направила в адрес туроператора заявление об отказе от равнозначного продукта, расторжении договора и возврате денег в течение 90 дней. К этому заявлению она приложена справку о том, признана безработной.
Оператор деньги не выплатил, в балаковском суде женщине в удовлетворении требований по выплате процентов, неустойки и компенсации морального вреда - отказали.
Посчитав решение суда незаконным, горожанка обжаловала его в вышестоящей инстанции. Облсуд пришел к выводу, что, в соответствии с постановлением правительства РФ от 20 июля 2020 года, по требованию заказчика, находившегося в трудной жизненной ситуации, туроператор обязан возвратить уплаченную им сумму за продукт в течение 90 календарных дней с момента предъявления требования, но не позднее 31 декабря 2021 года. Под трудной жизненной ситуацией понимается, в частности, и регистрация заказчика в качестве безработного в органах службы занятости.
В итоге, решение первой инстанции было отменено, с "Региона Туризма" в пользу истицы взыскали стоимость туристского продукта, проценты за пользование ее деньгами и судебные расходы.