Дети из восьми стран, изучающие русский язык, встретились в онлайн-лагере 

5–9 ноября 2021 года на платформе Zoom состоялась первая смена бесплатного онлайн-лагеря для детей 7–10 лет, изучающих русский язык. В лагере было 58 детей из восьми стран: Армении, Казахстана, Испании, Беларуси, Франции, Таджикистана, Латвии и Кипра.

Программа была построена таким образом, чтобы каждый день была новая тема: достопримечательности города и страны, русский язык, национальные языки и метаязыки, национальная кухня, национальная культура и субкультуры, национальный костюм.

«Языковой барьер дети очень быстро преодолевали, несмотря на то что уровень владения русским языком был разным. Именно так случается прорыв в знании языка: хочется использовать его как инструмент в увлекательной деятельности. Кроме того, для создания языковой и коммуникативной среды для участия в смене онлайн-лагеря были приглашены и российские дети. Все были увлечены совместной деятельностью в интернете, быстро перезнакомились, помогали друг другу в проблемных ситуациях, работали в командах, готовили творческие продукты и продолжали общаться после окончания дня в специальном чате в Вотсапе. Детям не хотелось расставаться друг с другом!» – пояснил координатор мероприятий проекта Роман Селюков.

В лагере можно было пойти на виртуальную арт-мастерскую, в игровую, на танцпол, в пресс-центр или вообще... на тихий час. Также работала киношкола, в которой дети узнали, с чего начинается классный фильм, без чего в нем не обойтись и как придумать главного героя и сюжет для истории. Вместе с актерами, операторами и режиссерами ребята учились снимать короткометражные фильмы по технологии InstagramTV на мобильный телефон, монтировать движения на видео, меняя планы, нарезать и склеивать кадры и смотреть на свои продукты не только как авторы, но и как эксперты и критики.

«Несмотря на то, что родители с малых лет приучают детей к гаджетам и к интернету, опыта продуктивной коммуникации у детей пока еще нет, – считает Роман Селюков. – В онлайн-лагере такой опыт дети получили: они постоянно осваивали новые для них электронные инструменты, которые позволяли делать, казалось бы, невероятные вещи – совместно путешествовать, снимать кино, готовить блюда национальной кухни, петь, танцевать и играть в познавательные игры».

Каждый день дети самостоятельно в перерывах между прямыми эфирами в Zoom выполняли творческие задания. Например, делали из бумаги/рисовали/лепили/собирали достопримечательности, которые есть в городе, а потом писали текст или наговаривали в голосовом сообщении в вотсап-чате легенду о них и публиковали на портале лагеря.

«Смена пролетела быстро и ярко. На закрытии у многих детей были в глазах слёзы. Но ведь тем и хороши дистанционные технологии – владея ими, дети всегда могут быть на связи друг с другом, придумывая интересное совместное дело», – рассказал Роман Селюков.

Напомним, онлайн-лагерь проводил Центр исследований в области образовательной политики «Эврика» в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации.

Вторая смена для детей 11–15 лет начнется 15 ноября и также продлится пять дней.

Участие по-прежнему бесплатное.

Вопросы по участию в сменах онлайн-лагеря можно задать руководителю отдела международного сотрудничества в сфере образования Центра «Эврика» Ольге Петровне Логачевой, тел.: +79167913896, e-mail: ologacheva@eurekanet.ru