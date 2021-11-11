Юных испанцев, изучающих русский язык, ждут в бесплатном онлайн-лагере

Последние новости Испании на русском языке
15–19 ноября 2021 года будет проходить вторая смена онлайн-лагеря для детей 11–15 лет, изучающих русский язык и проживающих в Испании. Участие детей бесплатное. В первой смене были дети из Франции, Испании, Кипра, Латвии, Армении, Таджикистана, Казахстана, Беларуси.
Русский язык, как и любой другой, можно изучать по-разному. Можно зубрить правила, заучивать до умопомрачения новые слова, потом тренировать волю в бесконечных упражнениях. Другой вариант – погрузиться в новую языковую среду и окунуться в яркую, увлекательную деятельность.
Пятидневная смена онлайн-лагеря – это интересная досуговая и просветительская программа, в рамках которой дети, находясь за сотни и тысячи километров друг от друга, будут взаимодействовать и совершать казалось бы невозможное: совместно готовить авторские блюда, управляя процессом приготовления дистанционно, готовить совместные перфомансы, выступая на Zoom-овидении, изобретать языки, позволяющие общаться без слов, устраивать увлекательные путешествия, не выходя из дома. Ежедневно участников будет ждать мастер-класс по теме дня, развлекательные и познавательные мероприятия.
В рамках онлайн-лагеря будет работать киношкола, в которой дети при поддержке российских актеров, операторов и режиссеров смогут научиться снимать короткометражные фильмы по технологии InstagramTV прямо на мобильный телефон.
Время проведения мероприятий онлайн-лагеря – с 14.00 до 19.00 (время московское). Чтобы дети не сидели все пять часов у компьютера, в программе онлайн-лагеря предусмотрены творческие задания, которые дети выполнят самостоятельно в перерывах между прямыми эфирами в Zoom.
Онлайн-лагерь проводит Центр исследований в области образовательной политики «Эврика» в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации.
Вопросы по участию в сменах онлайн-лагеря можно задать руководителю отдела международного сотрудничества в сфере образования Центра «Эврика» Ольге Петровне Логачевой, тел.: +79167913896, e-mail: ologacheva@eurekanet.ru