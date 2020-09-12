Татьяна Лазарева рассказала о казусе на испанской границе

По словам Лазаревой, она возвращалась в Испанию из Франции на автомобиле, но взяла с собой не те документы, передает Sputnik. Как пояснила актриса, предыдущая поездка прошла "чисто и гладко", и она "была расслаблена на пути назад". Когда на границе с Испанией Лазареву остановили пограничники и попросили показать документы, выяснилось, что она взяла с собой не тот паспорт. "Я по ошибке взяла паспорт, по которому меня вообще в принципе в Европе нет, потому что виза у меня стоит в другом паспорте, который я оставила дома", – написала телеведущая на странице в Instagram.

Далее, как рассказывает Лазарева, пограничники "онемели от ужаса", и один из них куда-то ушел с ее паспортом. Оставшийся сотрудник пояснил ей, что у нее должны были конфисковать автомобиль, а ее саму посадить в тюрьму и потом экстрадировать в Москву. "Он как-то и сам особо не верил в свои слова, по-моему, явно с ним такое было впервые – русская тетка без визы, в лесу, на границе двух нерусских государств", – поделилась Лазарева.

По словам актрисы, она позвонила подруге, которой удалось объяснить ситуацию пограничникам, после чего ей отдали паспорт, и она смогла продолжить путь.