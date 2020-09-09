Бенидорм уже нацелился на российских туристов

Несмотря на закрытые границы и катастрофическое падение турпотока из России, испанский Бенидорм возобновляет своё продвижение на российском рынке.
Испанский курорт представлен на выставке Отдых Leisure 2020, которая проходит в эти дни в Москве. Организация Visit Benidorm делает большую ставку на туристов из РФ, принимая во внимание разработку вакцины от коронавируса, которая, как надеются участники рынка, скоро распахнёт двери в Испанию для россиян.
При этом Бенидорм не ограничится только этой выставкой. В ближайшие месяцы город будет представлен также и на других мероприятиях: Международном дне паэльи и Кубке Кремля по теннису.
Выставка Отдых Leisure 2020 продлится до 10 сентября. Она проходит в московском «Экспоцентре».Темы: Русская Испания Туризм