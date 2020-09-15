Испанский суд признал двоих украинцев виновными в убийстве

Двое граждан Украины без определённого места жительства осуждены в Испании за убийство мужчины.
Преступление было совершено ещё в 2011 году, но приговор вынесли только сейчас. Об этом 14 сентября сообщает издание Las Provincias.
Мужчины ночевали в строящемся доме в Торревьехе. В определённый момент между ними вспыхнул конфликт на бытовой почве. В результате двое из них забили до смерти третьего. Сообщается, что они сбили его с ног, а затем один из них ударил его ногой в голову, а другой — в грудь. Тело они вынесли из здания и положили на скамейку. Позже экспертиза установила, что смерть наступила от удара в голову.
Суд учёл тот факт, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Одного приговорили к 5 годам заключения, другого — к 2,5. Кроме того, оба выплатят компенсацию в размере 10 тысяч евро родственникам убитого.Темы: Русская Испания Торревьеха Происшествия