Суд Испании освободил Шария  под подписку о невыезде

Испанский судья постановил в четверг оставить на свободе под подписку о невыезде украинского блогера Анатолия Шария, задержанного в королевстве по подозрению в государственной измене на Украине. Данную информацию подтвердили в Национальной судебной коллегии Испании.

Как говорится в пресс-релизе юридической инстанции, судья принял решение "о временном освобождении с мерами пресечения" в отношении Шария, выдачи которого добивается Украина. В частности, блогер должен будет отмечаться в суде дважды в месяц, у него забрали паспорт и запретили покидать территорию Испании. Судья принял данное решение по запросу прокуратуры в связи с тем, что не обнаружил предпосылок для временного заключения подозреваемого под стражу.

В четверг Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Анатолий Шарий был задержан в Испании 4 мая. Позднее источник ТАСС в правоохранительных органах Испании сообщил, что Шарий был задержан в Таррагоне сотрудниками национальной полиции на основании международного ордера на арест.

Депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что процедура экстрадиции Шария будет начата в ближайшее время. Вместе с тем, источники издания "Сегодня" в правоохранительных органах заявляют, что экстрадиция, как правило, "осуществляется в промежутке времени около двух недель - месяца". Кроме того, по данным источников, к розыску блогера имел отношение Интерпол.

Источник: ТАСС