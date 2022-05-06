В Малаге обезвредили преступную группу во главе с россиянином

Гражданская гвардия Испании при сотрудничестве с правоохранительными органами Германии пресекла деятельность международной группировки, которая занималась финансированием преступной деятельности, связанной в основном с незаконным оборотом наркотиков. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе стражей порядка королевства.

По их информации, операция прошла при координации с Европейским полицейским агентством (Европол). В Испании были задержаны три человека с немецким гражданством: выходцы из России, Казахстана и Филиппин. Как уточнила гражданская гвардия, группировка, во главе которой находился выходец из РФ, базировалась в провинции Малага (автономное сообщество Андалусия). Задержанные скрывались от немецкого правосудия с 2020 года.

Как уточнили стражи порядка, группировка занималась операциями по передвижению средств через преступные банковские операции параллельно с легальными. Отмечается, что другие криминальные организации пользовались услугами задержанных в поисках надежных способов по финансированию незаконной деятельности и облегчению отмывания средств.

Подозреваемые брали за свою работу комиссионные, которые достигали 5% за каждый миллион евро. В частности, они смогли перевести за один день более 5 млн евро, что означало незаконную прибыль в 250 тыс.

Источник: ТАСС