СБУ сообщил о задержании Анатолия Шария в Испании

Украинский блогер Анатолий Шарий, подозреваемый в государственной измене, задержан в Испании. Об этом в четверг заявила Служба безопасности Украины. "Правоохранительные органы Испании задержали Анатолия Шария 4 мая 2022 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

"Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию СБУ с офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей", - заявили в пресс-службе, отметив, что в отношении задержанного продолжаются "все необходимые следственно-оперативные мероприятия".

В СБУ напомнили, что Шария подозревают по двум статьям - "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Служба безопасности считает, что блогер "осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере". "Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А.Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины", - утверждают в ведомстве.

Источник: ТАСС