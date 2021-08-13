Событийный туризм в Испании: футбол и Новый год на Канарах

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Российские туристы рассказали, как они относятся к поездкам, приуроченным к разным праздникам и событиям. По данным OneTwoTrip, поездка в Испанию отложилась в памяти у 7% опрошенных. Путешественники посещали футбольные матчи или отмечали наступление Нового года на Канарских островах.
Специалисты компании провели исследование среди 2400 пользователей и выяснили, что большинство (58%) отправлялись в тур на важную дату. Например, день рождения в поездке хотя бы раз отмечали 59% опрошенных, а Новый год — 45%. В празднествах и фестивалях за границей участвовали 52% респондентов.
Также многие готовы путешествовать ради концертов или мероприятий. На выступление любимого артиста в другие города или страны ездила треть туристов, на спортивные соревнования — 22%. Еще 14% признались, что делали или получали предложение руки и сердца на отдыхе.
Источник: РИА Новости