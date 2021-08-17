В Испании по подозрению в грабежах задержан украинец

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Гражданская гвардия Испании задержала в Торревьехе 33-летнего украинца, которого подозревают в серии краж в одном из жилых районов города.
В правоохранительных органах отметили, что преступник хорошо знал дома, которые грабил. Когда хозяев не было дома, он взламывал двери или окна и проникал внутрь. Там он забирал все ценности, включая мелкую бытовую технику, которые потом продавал на чёрном рынке.
Выйти на след вора удалось благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в одном из домов. С их помощью агенты узнали, как выглядит преступник. Затем выяснилось, что похожий человек часто ходит по району в униформе рабочего, хотя никаких работ не проводит. Вскоре его задержали.
По предварительным данным, мужчина похитил ценные вещи на общую сумму 10 тысяч евро.