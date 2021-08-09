АТОР: Испания уже делает шаги навстречу российским туристам

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Ассоциация туроператоров России ведет диалог по поводу унификации требований к путешественникам с Испанией и ещё рядом стран, рассказали «Известиям» в АТОР.
«Основной посыл к коллегам, с которыми мы плотно общаемся, это унификация требований к туристам и, соответственно, некие единые документы для свободного перемещения между странами. Кроме того, речь идет о возобновлении выдачи виз и восстановлении авиасообщения», - рассказал «Известиям» вице-президент АТОР Дмитрий Горин.
АТОР делает акцент на том, что подготовить туристическую сферу надо незамедлительно, еще до открытия границ. «Не исключено, что еще несколько лет мы будем путешествовать, предъявляя те или иные документы», — добавил он.
Он отметил, что Мадрид уже делают шаги навстречу российским туристам, несмотря на закрытые границы и существующие пока сложности с признанием отечественной вакцины в ЕС. Выражается это в том, что испанское представительство уже начало выдавать туристические визы гражданам РФ. Испанский визовый центр с 1 июля принимает документы у россиян, которые обладали Шенгеном сроком от одного года.